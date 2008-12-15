В Ивано-Франковской области отравились девять человек

В 21:40 13 декабря в Калушскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы девять человек, которые находились в частном жилом доме в селе Верхня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, после оказания медицинской помощи пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Причина и обстоятельства отравления устанавливаются. Происшествие контролируется Главным облуправлением МЧС.