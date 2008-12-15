В Ивано-Франковской области отравились девять человек

11:03, 15 декабря 2008
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Причина устанавливается

В 21:40 13 декабря в Калушскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы девять человек, которые находились в частном жилом доме в селе Верхня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, после оказания медицинской помощи пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Причина и обстоятельства отравления устанавливаются. Происшествие контролируется Главным облуправлением МЧС.

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