Тернопольщина: студенты-медики будут ухаживать за одинокими

С 1 января 2009 года студенты Тернопольского медицинского университета бесплатно будут ухаживать за одинокими и нетрудоспособными жителями, находящимися на стационарном лечении в медучреждениях города.

Как сообщил городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ, соответствующее соглашение мэрия подписала с руководством вуза. По его словам, профессиональную помощь будут получать люди, находящиеся на учете в социальном центре города. Сколько именно студентов будет вовлечено в реализацию программы помощи, городской председатель не указал. “Все будет зависеть от потребности. Руководство медуниверситета настроено привлечь к волонтерской деятельности всех студентов, заверив, что все они с удовольствием будут работать с пожилыми людьми или с инвалидами. Мы за то, чтобы в этом движении приняли участие студенты, чувствующие призыв сердца”, – говорит Р.ЗАСТАВНЫЙ. Вместе с тем, считает он, привлечь к волонтерскому движению всех студентов - тоже хорошая идея, ведь лучше, по его мнению, чтобы уже с самого начала будущие врачи увидели, что в медучреждениях им придется столкнуться и с немощными людьми, которых надо накормить и оказать помощь. “Возможно, кое-кто из студентов осознает, что это не его дело и таким образом сэкономит несколько лет, которые бы он тратил на дальнейшую учебу. А также сэкономит средства, которые тратятся на его обучение”, – заметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

При этом он отметил значительный воспитательный эффект данной программы, а также пользу, которую получит город, благодаря волонтерам.