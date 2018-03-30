Эвтаназия: отвратительная смерть вместо тяжелой жизни

Британский телеканал показал в прямом эфире фильм, как неизлечимо больной профессор принимает в швейцарской клинике Dignitas из руки врача смертельную дозу снотворного. Эвтаназия в прямом эфире в стране, где она официально разрешена. Фильм вызвал бурную дискуссию в английском обществе, а вчера фрагменты фильма показали российские телеканалы. Прицепом к этому сюжету российские телевизионщики показали эвтаназию в российском варианте, как какой-то сварщик удавил собственную жену, якобы по ее просьбе, которая после перелома позвоночника испытывала дикие боли. Я бы не обратила внимания на простую информацию об этом сюжете, у нас культура такого умирания не приживается (надеюсь и не приживется) ни в этическом, ни в законодательном планах. Но вот такая трансляция, а затем публикации уже и в украинских СМИ заставили меня присоединиться к этому разговору.

«Если я пройду через это, то умру, если не пройду, то я и мои близкие будут страдать, а затем я умру», - сказал Крейг Эверт перед тем, как принять снотворное. Картина этого ухода была отвратительна. Когда этот больной человек перекусывает трубки искусственного дыхания, когда к нему кидается жена, чтобы… попрощаться, ты понимаешь, что видишь чудовищную непоправимую ошибку. Потому, что этот человек хочет уйти без гигиенических сложностей, без бессонных ночей, без страданий для своих близких, просто плотно закрыв за собой дверь. А на самом деле, все по-другому. И для него и для его жены, если она соучастница этого, за этой самой дверью небытия все только начинается… И жизнь за гробом для них будет еще более чудовищна, чем те пять-десять лет земных мучений. Да, есть люди верующие, есть неверующие, но во всех религиях и просто в общечеловеческой этике есть одни универсальные истины. И об эти истины разбивается кем-то придуманное право человека на смерть. Не дай Бог никому страданий, вызвавших мысли о самоубийстве (чем по сути является эвтаназия). Но и не дай Бог нашему государству всерьез задуматься о внедрении подобной практики. Сварщик, убивший жену, - это «цветочки», на международных симпозиумах рассказывается о злоупотреблениях эвтаназиями и в более правовых странах, а у нас на постсоветском пространстве эвтаназия по просьбам трудящихся стала бы обычным делом. И, конечно, трудно кого-то судить, но я видела людей, сумевших приготовиться к кончине и достойно ее принять, даже когда они испытывали дикие боли. Я видела мужа, который сумел пережить эти самые болевые синдромы жены, сломавшей позвоночник, и в результате чего она …выздоровела и поднялась. Видела неизлечимо больную монахиню, которая спокойно ожидала смерти, она как будто бы собралась в дальнюю дорогу. Общалась с безногим священником, который всегда оставался жизнерадостным и благодарил Бога «за золотой крест». Рядом с ним была любящая жена. Говорят, что души таких людей, с благодарностью принявших страдания, священник после исповеди передает просто на руки их ангелу хранителю. И знаете, ведь любовь, она творческая, и она даст силы семье и на уход и на эмоциональную поддержку страдающего рядом человека.

И напоследок, недавний случай, который произошел в одном из монастырей в Подмосковье. Одна очень старенькая и очень верующая женщина неохотно встретила весну. Она радовалась, что встретила Пасху, но все равно искренне молилась: Господи, ну, сколько ж можно – опять картошку садить... Так надеялась, так просила, чтобы ты меня прибрал к себе. Походила, посокрушалась, а потом заболела… И, причастившись, угасла с улыбкой на устах и благодарностью. Это я к тому, что при желании можно выпросить все, даже кончину, и не нужно никакой эвтаназии.

Лана Самохвалова