Более миллиарда человек в мире имеет возрастную дальнозоркость

Пресбиопией или старческой дальнозоркостью, по оценкам специалистов австралийского Университета Нового Южного Уэльса, страдает более миллиарда человек во всем мире. Это нарушение зрения развивается в большинстве случаев к 40 годам и вызвано патологией рефракции глаза, когда хрусталик теряет свою эластичность и способность сосредоточиться на близко расположенных предметах. Пресбиопия является наиболее распространённым явлением среди пожилых людей старше 65 лет.

Исследователи проанализировали глобальные показатели пресбиопии с 2005 года и обнаружили, что 1,04 миллиарда человек на планете имеет это глазное заболевание. При этом 517 млн. либо совсем не носят очки, либо используют очки с неправильными линзами. Большинство людей с недиагностированной пресбиопией - 386 млн. человек - живут в развивающихся странах. По прогнозам офтальмологов, сфера действия возрастной дальнозоркости возрастёт к 2020 году и затронет зрение 1,4 млрд. человек, а к 2050 году - 1,8 млрд. Через десять лет 563 млн. человек будут иметь инвалидность по зрению из-за вовремя не выявленной болезни.

ami-tass.ru