Минздрав объявляет конкурс на занятие 43 вакантных должностей
Минздрав нуждается в новых, профессиональных кадрах, которые хотят возродить украинскую медицину.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, по состоянию на сегодня в министерстве 43 должности: от ведущего специалиста до директора департамента.
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"Поэтому каждый, кто готов приобщиться к большим переменам в медицине, кто чувствует в себе силы для работы на благо Украины и кто может зажечь своей энергией всех сотрудников приглашаем в команду", - подчеркнули в Минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что открыты "для новых, свежих идей, здоровых мыслей и качественных инициатив".
ВНИМАНИЕ! Срок подачи документов завершается 13 января 2017 года.
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Перечень вакансий по ссылке: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/an_20161229_0.html
Перечень необходимых документов по ссылке: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/doc_list_20161228.html