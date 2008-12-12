Одещина: гепатитом А заболели 14 жителей цыганского табора

С 1 по 8 декабря в Одессе в инфекционную клиническую больницу с диагнозом «вирусный гепатит А» госпитализированы 14 лиц, из них 12 детей, проживающих в цыганском таборе в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, состояние их здоровья – средней тяжести. По предварительным данным, причиной заболевания является контакт с больным человеком, прибывшего в табор из России, а также несоблюдение правил личной гигиены.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.