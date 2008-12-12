Завариваем лекарственный чай правильно

Существует значительное разнообразие форм фитопрепаратов. Однако чаще всего сборы лекарственных растений, свободно продающиеся в аптеках, используют для приготовления всевозможных отваров и чаев.

Чаи и отвары представляют собой самый древний метод применения лекарственных трав. Способ приготовления чая зависит от того, к какому классу фитосырья принадлежит данный целебный сбор.

Заваривание, или получение настоя

Для получения настоя в качестве фитосырья берутся листья и цветы, из которых в процессе заваривания выделяются эфирные масла, горечи и некоторые слизистые вещества.

Настой может быть приготовлен, как из одного лекарственного растения, так и из смеси трав. Листья и цветки заливают горячей водой (предпочтительно крутым кипятком) и настаивают под крышкой в течение 5-10 минут. Полученный таким образом настой процеживают через сито. Повторное кипячение настоя запрещено, так как оно ведет к испарению всех эфирных масел, ради которых данный настой и готовился.

Отвар, или декокт Для приготовления отвара берут корни лекарственных растений, а так же кору. Фитосырье заливают водой и кипятят. Время кипячения зависит от конкретного сырья, но в любом случае оно не может составлять не менее нескольких часов, ибо в противном случае водорастворимые лекарственные компоненты просто не успеют перейти в раствор. Затем отвар процеживают и принимают перорально в холодном виде.

Холодная вытяжка, или мацерат Холодная вытяжка готовится из лекарственных растений, в состав которых входит большое количество слизеобразных компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к тепловой обработке.

Для приготовления мацерата фитосырье заливают холодной водой и настаивают в течение многих часов.