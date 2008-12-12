В Крыму будут судить врачей из-за смерти пациента

В Крыму заведено уголовное дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками Ялтинской городской больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, у медиков на операционном столе умер пациент.

Как показала экспертиза, пациенту был поставлен неверный диагноз и назначено неправильное лечение, что повлекло серьезные осложнения и стало причиной смерти. "Ялтинские врачи недооценили степень опасности полученного пациентом ранения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено прокуратурой Ялты по ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

В текущем году в ходе проверок соблюдения законодательства о медицине органами прокуратуры Крыма возбуждено 15 уголовных дел. Половина из них возбуждена в отношении медработников, нарушивших право пациентов на качественную и бесплатную медицинскую помощь.

В трех случаях бездействие врачей стоило крымчанам жизни. Расследованием этих трагических фактов занимаются прокуратуры Керчи, Бахчисарайского района АРК и Центрального района Симферополя. Из-за ошибок работников КРУ «Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов», медучреждений Керчи, Красногвардейского и Джанкойского районов автономии больные приобрели инвалидность и получили телесные повреждения.

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