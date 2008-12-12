Как улучшить память

Нужно определить прежде всего причину, которая приводит к нарушению памяти. Такими причинами чаще всего бывают:

*проблемы с сосудами головного мозга;

* дегенеративные заболевания головного мозга (например, болезнь Альцгеймера).

Именно от причины, вызвавшей нарушение памяти, зависит эффективность лечения и подходы к нему.

Если в основе нарушения памяти лежит сосудистая патология, необходимо контролировать артериальное давление, лечить заболевания сердца, контролировать уровень холестерина, повышение которого приводит к развитию атеросклеротических бляшек.

Существует два подхода к лечению нарушений памяти. Первое - предупреждение развития заболеваний, которые к ней приводят. Второе - если нарушения памяти уже есть, необходимо принимать препараты ноотропного действия. Разумеется, предварительно консультируясь с врачом.