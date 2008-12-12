Почему болит голова...

В 9 из 10 случаев головные боли связаны с сокращением мышц головы. Это боли напряжения. Часто они возникают в результате стресса, усталости и вызваны застоем мышц головы и шеи и сужением - спазмом - сосудов.

Такие боли, как правило, появляются ближе к вечеру. Они давящие, как будто голова стянута тугой повязкой, боль разлита в верхней части головы.

Если боль возникла после того, как вы пересидели за компьютером или набегались за день, хороши расслабляющие упражнения, точечный массаж.

Но если боли напряжения возникают часто (2 и более раз в неделю), то речь может идти уже о хронической усталости, скрытой тревоге и даже маскированной депрессии. Тогда желательно обратиться к специалистам - неврологу и психологу.