Ученые нашли ген алкоголизма. Теперь они хотят найти способ борьбы с "генетической ошибкой", которая ведет к зависимости.

Алкоголиков можно выявить еще до того, как у них появится физиологическая или психологическая зависимость от выпивки, пишет The Independent, ссылаясь на исследование, которое обнаружило простое генетическое различие между людьми, предопределяющее их восприимчивость к алкоголю.

Помимо разработки теста на генетическую предрасположенность к алкоголизму, эти изыскания также могут помочь ученым в разработке новых поколений медикаментов для борьбы с зависимостью путем устранения генетической "ошибки", повышающей риск превращения в алкоголика, отмечает автор статьи Стив Коннор.

Как заявил профессор Раймонд Уайт из Университета Калифорнии в Сан-Диего, руководивший исследованием, которое было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, люди, которые способны пить, не ощущая особых физиологических эффектов, подвергаются большей опасности стать алкоголиками, так как начинают потреблять спиртное в больших дозах.

Inopressa.Ru