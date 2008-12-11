В Киеве запретили продавать детские продукты с ГМО

Киевский городской совет принял решение запретить реализацию на территории столицы продуктов детского питания, которые содержат генетически модифицированные организмы. Также депутаты утвердили ряд других мер по продаже товаров с ГМО.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета с целью защиты населения и упорядочения реализации продуктов питания, произведенных с применением генетически модифицированных продуктов.

Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.

В частности, депутаты городского совета запретили на территории Киева продавать продукты питания с ГМО без наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы продукта, информации о государственной регистрации предприятия-производителя и продукты, которые не содержат на упаковке информацию на украинском языке о содержании ГМО.

Киевсовет рекомендовал заведениям торговли размещать продукты с ГМО на отдельных от других продуктов торговых местах, которые оснастить специальными табличками с надписью «продукция, которая содержит генетически модифицированные организмы».

Решено также рекомендовать производителям продуктов питания ГМО размещать информацию о содержании этих организмов на площади упаковки, которая не меньше 30% внешней поверхности каждой большей стороны.

В свою очередь, торговым заведениям рекомендовано размещать таблички о продукции с ГМО, которые будут занимать не менее 15% стенда.

Контроль за соблюдением исполнения этого решения возложен на Киевскую городскую госадминистрацию.

Мэрии также поручено в месячный срок с момента принятия этого решения подготовить обращение в Кабинет министров Украины с предложением разработать и утвердить Правила торговли продуктами питания, которые содержат ГМО.