Минздрав: журналисты ”Интера” пиарятся

Сообщения пресс-службы телеканала «Интер» о обвинении журналистов упомянутого канала «в биологическом терроризме» не отвечают действительности и расцениваются как PR-ход ради рекламы документальной ленты собственного производства, показ которой анонсируется в ближайшее время, собщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Это подтверждается и сообщением Минздрава, датированным еще 28 июля в 2008 г., и на которое ссылаются журналисты.

«Инцидент в ДП «Центре иммунобиологических препаратов», адрес на сайте: http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=10569

«На имя Министра здравоохранения Украины Василия Князевича, поступила докладная записка от работников ДП “Центра иммунобиологических препаратов” о том, что 25 июля 2008 года около 10 часа дня тремя сотрудниками телеканала “Интер” были совершены неправомерные действия.

Этот случай состоялся во время того, как представители канала “Интер” принесли в Центр образцы вакцины живой атенуеванной лиофилизированной против кори и краснухи производства Серум Института (Индия) серия ZA 155 X (8 флаконов), которые со слов представителя телеканала "Интер" были получены им на предприятии – производителе в Индии, без необходимого растворителя к вакцине и сопровождающих документов, и 1 флакон вакцины серия ZA 28 X, которая неизвестным образом получена в Украине.

В связи с отсутствием необходимых документов и нарушением холодовой цепи при доставке данной вакцины, им было отказано в принятии данных образцов. Было составлено детальное описание образцов и документов, засвидетельствовано отсутствие соблюдения условий холодового цепи и термоиндикаторных удостоверенный подписями сотрудников Центра и представителя телеканала “Интер”. После чего и оригинал, и копия подписанных документов были выхвачены сотрудниками канала с отказом оставить копию подписанных документов в Центре иммунобиологических препаратов.

Минздрав Украины информирует, что представители телеканала “Интер” не обращались к Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского назначения относительно предоставления разрешению на ввоз данного иммунно-биологического препарата в Украину.

Отмечаем, данная вакцина была доставлена в Украину без соответствующих документов для ввоза на территорию государства.

Поскольку содержание флаконов точно не было известно, в случае нарушения целостности флаконов могло произойти попадание возбудителей инфекционных заболеваний в окружающее среду. Такой факт можно рассматривать как угрозу безопасности государству.

По факту инцидента была вызвана милиция и поданы заявления в Соломенское РУ милиции г. Киева.

Министерство здравоохранения Украины обратилось в Генеральную прокуратуре Украины и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать данный инцидент, выяснить каким образом данная вакцина была завезена на территорию Украины, в каком объеме, а также каким образом представители телеканала “Интер” получили флакон вакцины живой лиофилизированной серия ZA 28 X, ведь согласно Приказу Минздрава Украины от 17.05.2008 года были приняты все меры относительно исключения ее из обращения путем вмещения в карантин.

Министерство здравоохранения Украины с уважением относится к попыткам журналистов телеканала провести собственное расследование по вопросу внеплановой вакцинации в Украине, однако хочет отметить, что разрекламированный инцидент между съемочной группой «Интера» и одним из экспертных учреждений можно было бы избежать, если бы представители канала действовали в пределах законодательства Украины и не подвергали опасности рядовых граждан. Вызывает удивление и тот факт, что, обвиняя профильное министерство в нарушении законодательства, журналисты перешли к антизаконным действиям.

Напомним, по утверждению представителей телеканала “Интер”, ими на территорию Украины были ввезены ампулы образцов вакцины производства Serum Institute of India. Вместе с тем, журналисты не обращались в Минзрав Украины относительно предоставления разрешения на ввоз указанного иммунно-биологического препарата в Украину. Вакцина была доставлена в Украину без соответствующих документов для ввоза на территорию государства.