36 млн грн для киевских туберкулезных больниц

Киевская городская государственная администрация намерена в столичном бюджете на 2009 год предусмотреть 36 млн. грн. на финансирование городских туберкулезных лечебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, почти 30 лет трем туберкулезным больницам и одному диспансеру в столице не выделялось надлежащее финансирование.

«На 2009 год мы выделяем сейчас на реконструкцию, ремонт и закупку нового оборудования для туберкулезных больниц г. Киева около 40 млн. грн.», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Для сравнения она привела показатели предыдущих лет: в 2004 году для туберкулезных больниц выделялось 650 тыс. грн., в 2005 г. – 686 тыс. грн., 2006 г. – 1 млн. 243 тыс. грн., 2007 г. – около 2 млн. грн. и 2008 г. – около 10 млн. грн.

Что касается распределения средств лечебным заведениям, то И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что городская туберкулезная больница №1 получит 5 млн. грн. на оборудование акушерского отделения, которое в ней функционирует, больница №2 - 25 млн. грн., больница №3 и туберкулезный диспансер – по 3 млн. грн. «Вместе 36 млн. грн.», - сказала она.

Кроме этого, И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что в 2008 году КГГА предоставила медицинским работникам столицы 180 квартир, чего в предыдущие годы, по ее словам, вообще не было.

Она также пообещала и в будущем усиленное внимание со стороны городской власти к решению проблем медицины.