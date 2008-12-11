«Макс-Велл» выпустил на рынок диетические добавки

Фармацевтическая компания «Макс-Велл» выпустила на рынок первые продукты своего предприятия – хондропротекторы (диетические добавки).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» Андрей РАЗУМНЫЙ.

По его словам, в 2009 году завод планирует регистрацию и производство первых 14 лекарственных препаратов.

«Это лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вирусных гепатитов, дегенеративных изменений в суставах. Некоторые из них уже находится на стадии государственной регистрации в Минздраве Украины», - сказал А.РАЗУМНЫЙ.

Он также отметил, что вся продукция фармацевтической фирмы будет производиться на территории Украины, поэтому ее стоимость будет ниже импортируемых аналогов. Кроме того, заверил А.РАЗУМНЫЙ, значительная часть лекарственных средств фирмы «Макс-Велл» будет распространяться бесплатно в рамках программ социального партнерства и благотворительности.

Остановившись на перспективах компании «Макс-Велл», А.РАЗУМНЫЙ сообщил, что в 2010 году планируется выпуск новых иммуно-биологических лекарственных средств, в том числе для лечения онкологических заболеваний, нарушений мозгового кровообращения, профилактики ОРВИ и гриппа.