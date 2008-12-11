Антимонопольный комитет подозревает фармацевтов в создании искусственного дефицита лекарств

И.о. головы АМКУ Александр Мельниченко подозревает представителей фармацевтической отрасли в создании искусственного дефицита медпрепаратов.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, такие факты пока АМКУ не установлены, однако в этом направлении планируется провести тщательное расследование.

"Мы предупредили представителей рынка медпрепаратов, что АМКУ обязательно будет учитывать при рассмотрении дела на фармацевтическом рынке поведение субъектов этого рынка в направлении искусственного создания ими дефицита на некоторые лекарственные препараты", - сказал он.

Если такие действия будут выявлены, то АМКУ будет на них жестко реагировать, сказал он. А.Мельниченко сообщил, что АМКУ уже провел два слушания относительно повышения цен представителями этого рынка на ряд медицинских препаратов. На слушания были приглашены самые крупные оптовики, которые работают на этом рынке, и представители наибольших аптечных сетей. АМКУ вышел уже на конкретных субъектов ведения хозяйства, деятельность которых будет в центре расследования АМКУ относительно завышения цен на наиболее употребимые медицинские препараты, сказал он, прибавив, что фармацевтический рынок находится под самым пристальным присмотром. Кроме этого, получен запрос от Президента относительно предоставления ему информации по вопросам злоупотребления представителей фармацевтического рынка. АМКУ сейчас готовит такой доклад.