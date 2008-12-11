Если пошаливают нервишки...Тест

Мы предлагаем вашему вниманию тест, с помощью которого вы сможете определить, умеете ли вы держать себя в руках, контролировать свои эмоции, справляться с негативными проявлениями окружающей среды. Тест состоит всего из десяти вопросов, поэтому вам не потребуется много времени, чтобы его пройти.

Вопрос 1. Как вы относитесь к стоянию в очередях? А) Я ни за что не пойду на это! – 0

Б) Если это необходимо, то я отстою в очереди – 6

В) Лучше пойду поищу другой магазин – 3

Вопрос 2. Вздрагиваете ли вы от звонка телефона?

А) Не замечаете этого – 6

Б) Да - 0

В) Нет – 8

Вопрос 3. Если вам нужно куда-нибудь уезжать, то за сколько времени вы обычно приезжаете на вокзал?

А) За час – 3

Б) За пятнадцать минут – 9

В) За полчаса – 0

Вопрос 4. Можете ли вы о себе сказать, что легко «заражаетесь» волнением другого человека?

А) Только если дело касается близкого вам человека – 4

Б) Я могу «заразиться», если не в силах помочь ему – 6

В) Волнение передастся мне в любом случае – 1

Вопрос 5. Когда вы переживаете, ваше самочувствие ухудшается?

А) Нет – 8

Б) Иногда бывает так, что ухудшается – 5

В) Даже малейшее переживание может сделать меня совершенно больным и разбитым – 0

Вопрос 6. Как вы считаете, насколько справедливо высказывание: «Со временем все образуется само собой!»?

А) Это чистая правда – 10

Б) Конечно, было бы здорово, если бы так было, но вам в это мало верится – 3

В) Человек должен прилагать усилия для того, чтобы что-то изменилось – 6

Вопрос 7. Что вы чувствуете, когда опаздываете на деловую встречу или, например, на совещание?

А) Ничего, такое со всеми могло случиться – 8

Б) Очень расстраиваетесь и решаете, что лучше вовсе пропустить совещание, чем появится с опозданием – 0

В) Испытываете чувство стеснения – 6

Вопрос 8. У вас на день запланировано много дел. Как будет продвигаться работа? А) У вас словно вырастут крылья – вы будете работать четко и слаженно, быстро справляясь со всеми делами по очереди – 6

Б) Вы просто не знаете, за что хвататься в первую очередь – 0

В) Вы работаете как обычно, в привычном для вас темпе – 10

Вопрос 9. Как вы относитесь к большим скоплениям народа? А) Когда как – 6

Б) Начинаете нервничать – 1

В) Вы не замечаете толпы – 9

Вопрос 10. Как вы спите в незнакомом для вас месте?

А) Хорошо, если для этого созданы подходящие условия – 6

Б) Едва ли вы уснете – 1

В) Вы никогда не жалуетесь на сон – 10

Результаты: Если вы набрали менее тридцати пяти очков, то вы очень чувствительный человек. Именно ваша чувствительность зачастую заставляет вас страдать. Если вы попали в ситуацию, когда что-то оказывает на вас негативное воздействие, то не предпринимайте никаких действий, пока не досчитаете до двадцати.

Ваша сумма баллов составляет от тридцати шести до семидесяти? О вас можно сказать, что вы человек рассудительный и выйти из себя можете только по очень веской причине.

Вам свойственно решать проблему, а не анализировать ее.

Набрали более семидесяти одного очка?

У вас просто железные нервы! Вы можете выводить окружающих из душевного равновесия своим поразительным спокойствием!

Неприятные события вы не принимаете близко к сердцу.

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