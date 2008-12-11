Если пошаливают нервишки...Тест
Умейте держать себя в руках
Мы предлагаем вашему вниманию тест, с помощью которого вы сможете определить, умеете ли вы держать себя в руках, контролировать свои эмоции, справляться с негативными проявлениями окружающей среды. Тест состоит всего из десяти вопросов, поэтому вам не потребуется много времени, чтобы его пройти.
Вопрос 1. Как вы относитесь к стоянию в очередях?А) Я ни за что не пойду на это! – 0
Б) Если это необходимо, то я отстою в очереди – 6
В) Лучше пойду поищу другой магазин – 3
Вопрос 2. Вздрагиваете ли вы от звонка телефона?
А) Не замечаете этого – 6
Б) Да - 0
В) Нет – 8
Вопрос 3. Если вам нужно куда-нибудь уезжать, то за сколько времени вы обычно приезжаете на вокзал?
А) За час – 3
Б) За пятнадцать минут – 9
В) За полчаса – 0
Вопрос 4. Можете ли вы о себе сказать, что легко «заражаетесь» волнением другого человека?
А) Только если дело касается близкого вам человека – 4
Б) Я могу «заразиться», если не в силах помочь ему – 6
В) Волнение передастся мне в любом случае – 1
Вопрос 5. Когда вы переживаете, ваше самочувствие ухудшается?
А) Нет – 8
Б) Иногда бывает так, что ухудшается – 5
В) Даже малейшее переживание может сделать меня совершенно больным и разбитым – 0
Вопрос 6. Как вы считаете, насколько справедливо высказывание: «Со временем все образуется само собой!»?
А) Это чистая правда – 10
Б) Конечно, было бы здорово, если бы так было, но вам в это мало верится – 3
В) Человек должен прилагать усилия для того, чтобы что-то изменилось – 6
Вопрос 7. Что вы чувствуете, когда опаздываете на деловую встречу или, например, на совещание?
А) Ничего, такое со всеми могло случиться – 8
Б) Очень расстраиваетесь и решаете, что лучше вовсе пропустить совещание, чем появится с опозданием – 0
В) Испытываете чувство стеснения – 6
Вопрос 8. У вас на день запланировано много дел. Как будет продвигаться работа?А) У вас словно вырастут крылья – вы будете работать четко и слаженно, быстро справляясь со всеми делами по очереди – 6
Б) Вы просто не знаете, за что хвататься в первую очередь – 0
В) Вы работаете как обычно, в привычном для вас темпе – 10
Вопрос 9. Как вы относитесь к большим скоплениям народа?А) Когда как – 6
Б) Начинаете нервничать – 1
В) Вы не замечаете толпы – 9
Вопрос 10. Как вы спите в незнакомом для вас месте?
А) Хорошо, если для этого созданы подходящие условия – 6
Б) Едва ли вы уснете – 1
В) Вы никогда не жалуетесь на сон – 10
Результаты: Если вы набрали менее тридцати пяти очков, то вы очень чувствительный человек.
Если вы набрали менее тридцати пяти очков, то вы очень чувствительный человек.Именно ваша чувствительность зачастую заставляет вас страдать. Если вы попали в ситуацию, когда что-то оказывает на вас негативное воздействие, то не предпринимайте никаких действий, пока не досчитаете до двадцати.
Ваша сумма баллов составляет от тридцати шести до семидесяти?О вас можно сказать, что вы человек рассудительный и выйти из себя можете только по очень веской причине.
Вам свойственно решать проблему, а не анализировать ее.
Набрали более семидесяти одного очка?
У вас просто железные нервы! Вы можете выводить окружающих из душевного равновесия своим поразительным спокойствием!
Неприятные события вы не принимаете близко к сердцу.