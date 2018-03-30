Внутриматочная спираль: мифы и реальность

Внутриматочная спираль – это один из самых надежных методов контрацепции на сегодняшний день. Но, не смотря на это, не многие женщины решаются на этот метод предохранения от нежелательной беременности. Давайте попробуем разобраться в том, что из того, о чем говорят о ВМС является правдой, а что - самым настоящим мифом.

Из тысячи женщин, которые используют традиционную спираль в течение года, беременеют только шесть-восемь. А если говорить о гормональной спирали, то всего одна из тысячи женщин оказывается беременной.

В нашей стране принято применять два вида спиралей: гормональные и традиционные. Если говорить о традиционных спиралях, то они выглядят следующим образом: пластиковая основа, вокруг которой обмотана медная или серебряная проволока. Ионы металла тормозят передвижение сперматозоидов в полость матки, а, кроме того, препятствуют прикреплению оплодотворенной яйцеклетки в матке.

Гормональные спирали эффективнее, так как после их установки в организме женщины, из них ежедневно начинает выделяться «порция» прогестерона, который делает слизь шейки матки более густой и тем самым «непроходимой» для сперматозоидов. Таким образом, сперматозоиды просто не могут попасть в матку. Сделана эта спираль из пластика и по форме она напоминает букву «Т».

1. После установки ВМС необходимо отказаться от применения тампонов.

Это самый настоящий миф. Если вы установите спираль, то не сможете ни сдвинуть ее, ни удалить тампоном. Дело в том, что тампон не водится так глубоко.

Поэтому, если вы решили заняться спортом или оправились поплавать, то нет никаких оснований отказываться от тампонов. Правда, многие гинекологи рекомендуют использовать тампоны все же попеременно с прокладками.

От постоянного использования тампонов все же лучше отказаться.

2. Если беременность все же наступила, то спираль может повредить плод.

Конечно, вероятность того, что беременность наступить и после установки спирали все же существует, но она очень и очень мала. Если женщина все же забеременела, то спираль обычно не удаляют, так как это может увеличить риск выкидыша.

Специалисты убеждены, что внутриматочная спираль не повредит нормальному развитию плода, а также не помешает нормальному протеканию родов, поэтому опасаться этого не стоит.

3. После установки спирали необходимо каждый месяц ходить на осмотр к гинекологу.

Это неправда. После установки ВМС вам потребуется прийти на приме к гинекологу через месяц, но только для того, чтобы убедиться, что спираль установлена правильно. После этого, вам будет достаточно обычных осмотров, необходимых каждой женщине – один раз в полгода.

Однако, следует отметить, что после установки спирали вы должны немедленно обратиться к врачу только в том случае, если у вас появились сильные боли в нижней части живота или кровянистые выделения, которые не связаны с менструацией.

4. Спираль увеличивает вероятность развития у женщины раковых заболеваний шейки матки и самой матки.

Данное утверждение также является ничем не обоснованным и в корне неверным.

Последние исследования ученых показывают, что установка традиционных и гормональных спиралей совершенно безопасна, и ни к каким подобным последствиям привести не может.

Но, абсолютной правдой является то, что женщине необходимо регулярное посещение врача гинеколога, при этом спираль тут вовсе ни при чем.

5. Женщина в любой момент может самостоятельно проверить наличие спирали. Это действительно так. Сделать это несложно. Для начала вам потребуется вымыть руки, после чего, лечь на спину, широко разведя в стороны согнутые в коленях ноги.

Расслабьте мышцы и как можно глубже введите указательный или средний палец во влагалище.

Подушечкой пальца вы легко сможете почувствовать концы «усиков» (нитей) спирали, которые выходят из шейки матки.

6. Во время полового акта мужчина может почувствовать наличие спирали.

Да, это действительно так. Но бывает такое в очень редких случаях.

Партнер может чувствовать уколы пластиковых нитей, находящихся на конце спирали. Но это не составляет большой проблемы, так как вы в любой момент можете попросить своего гинеколога укоротить концы нитей, чтобы они не мешали во время интимной близости.

7. ВМС можно устанавливать даже не рожавшим женщинам и женщинам, недавно ставшими матерями.

Это действительно так. Даже женщины, которые еще не успели обзавестись детьми, могут установить как традиционную, так и гормональную внутриматочную спираль.

Правда, важно отметить, что делают это врачи-гинекологи с большой осторожностью, так как спираль увеличивает риск возникновения воспалительных заболеваний, и, следовательно, как следствие – бесплодия.

Внутриматочные спирали могут устанавливаться и кормящим мамочкам уже через шесть недель после родов.

8. Устанавливать ВМС рекомендовано во время месячных? Да, это правда.

Конечно, установить спираль можно в любое время, но рекомендуется проходить процедуру установки спирали за два – три дня до окончания менструации.

Почему? Дело в том, что при этом гинеколог будет уверен в том, что женщина не беременна, кроме того, во время менструации канал шейки матки естественным образом расширяется и спираль врачу будет ввести легче.

Благодаря этому удается сделать процесс введения спирали менее болезненным для женщины.

Напоследок необходимо также отметить еще несколько особенностей ВМС.

Они хороши тем, что такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, увеличение веса, которые иногда наблюдаются при приеме таблеток, практически полностью исключены. Важно также сказать, что установить спираль может только врач при помощи пластиковой трубки, в которую вставлено ВМС.

Нужно отметить, что ставить спираль можно не всем женщинам.

Установка ВМС не рекомендована представительницам прекрасного пола, у которых имеются острые воспаления в области малого таза, а также опухоли наружных половых органов и матки.

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