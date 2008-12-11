Через 2 года рак будет главной причиной смерти во всём мире

К 2010 году рак будет ведущей причиной смерти на планете, превысив по показателям сердечные болезни, СПИД, малярию и туберкулёз. К этому времени в мире будет насчитываться 27 млн. онкобольных, а к 2030 году, согласно данным ВОЗ, ежегодно от диагноза будет умирать 17 млн. человек. После выявления болезни 75 млн. человек смогут жить с раком в течение только пяти лет. Как сказал доктор Отис Уэбб Броули, главный врач Американского общества рака, бремя болезни перемещается из развитых стран в развивающиеся, и необходимо срочно предпринять активные меры для решения этой проблемы.

В прошлом году в мире было обнаружено около 12 млн. новых случаев рака и 7,6 млн. человек умерли от болезни. Из этого числа 4,7 млн. смертей произошли в развивающихся странах. За последние 30 лет глобальная распространённость рака более чем удвоилась, говорят эксперты. Рост уровней заболеваемости раковыми образованиями в развивающихся странах онкологи объясняют приверженностью западному образу жизни, включая курение, «глобализацией» фаст-фуда и низкой степенью физической активности. При этом, как правило, страны с низким материальным доходом не располагают ресурсами для того, чтобы справиться с резким увеличением числа больных. В то же время плотность населения в развивающемся мире повысится на 38% через 20 лет.

По словам американских врачей, отказ от курения является основой сокращения риска развития рака. Тем не менее в настоящее время примерно 1,3 млрд. человек являются курильщиками, и их число также увеличивается в развивающихся государствах. Таким образом сфера действия рака лёгких и молочной железы каждый год будет расти на 5%, и 12% раковых образований будут связаны с курением, предполагают медики. Рак шейки матки, рак желудка и печени, которые можно предотвратить и вылечить в развитых странах, распространяются быстрыми темпами среди населения развивающихся стран.

В странах с низким материальным доходом большинство случаев рака объясняются хронической инфекцией. Самое значимое увеличение показателей онкологических заболеваний, как ожидается, произойдёт в Китае, России и Индии /с ежегодным приростом на один процент/. Также специалисты отмечают, что в Японии, Сингапуре и Корее уровни рака молочной железы удвоились или утроились за последние 40 лет; в Китае эти показатели увеличились на 20-30%. В Африке в 2008 году 667 тыс. человек заболели раком и 518 тыс. - умерли от диагноза.

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