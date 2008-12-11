Чем полезна средиземноморская диета?

Традиционная средиземноморская диета с ежедневным дополнением из орехов полезна для регулирования некоторых метаболических отклонений и снижения риска развития болезней сердца, утверждают испанские эксперты.

Метаболический синдром представляет собой комплекс расстройств, включающих ожирение, высокий уровень холестерина и глюкозы в крови и высокое давление, которые в совокупности ведут к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Развитие метаболического синдрома зависит от сложного взаимодействия между генетическими и экологическими факторами и в том числе от рациона питания, говорят врачи. Как было установлено, высокое потребление зерновых, овощей, фруктов, оливкового масла и рыбы, характерное для средиземноморского типа питания, позволяет предотвращать метаболические расстройства. Умеренное употребление алкоголя и низкое содержание в рационе молочных, мясных и сладких продуктов также помогают поддерживать хорошее здоровье.

В обзоре University of Rovira i Virgili /Испания/ участвовало свыше тысячи людей от 55 до 80 лет, подверженных нарушениям метаболизма. Испытуемым предлагалось придерживаться средиземноморской диеты, потреблять с едой в неделю до литра оливкового масла и ежедневно по 30 граммов разных орехов. По завершении исследования распространённость метаболического синдрома уменьшилась на 13,7% среди тех, кто ел орехи и на 6,7% у тех, кто обогатил питание оливковым маслом. В течение годичного периода вес у наблюдаемых не изменился. Тем не менее, отмечают медики, число людей с большой окружностью талии, высокими концентрациями триглицеридов и с высоким артериальным давлением значительно уменьшилось.

По мнению специалистов, средиземноморская диета оказывает благоприятное воздействие на патофизиологические характеристики метаболического синдрома, такие как кислородное повреждение клеток, устойчивость к воздействию инсулина и хроническое воспаление. Средиземноморская диета известна высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, а в орехах также найдены многие питательные вещества, включая волокно, аргинин, калий, кальций и магний.

ami-tass.ru