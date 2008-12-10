На сегодняшний день 70% украинцев живут за чертой бедности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на парламентских слушаниях на тему: «О состоянии соблюдения конституционных гарантий трудовых прав граждан» заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА.

По ее словам, именно 70% населения Украины по критериям бедности Всемирного банка живет не более чем на три доллара в день.

Кроме того, по словам Н.КАРПАЧЁВОЙ, полтора миллиона наемных работников получают заработную плату ниже прожиточного минимума.

По словам Обмудсмана, в настоящее время в Украине ежедневно увольняют 7 тыс. работников.

«По всем показателям Украина остается страной бедняков», - сказала Н.КАРПАЧЁВА.