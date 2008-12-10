В киевских аптеках нет импортного инсулина

В аптеках по-прежнему наблюдается дефицит импортных лекарств. В частности, во многих киевских гормональных аптеках до сих пор нет импортного инсулина, пишет «Сегодня».

Как отмечает издание, уже прошла неделя с того момента, как президент отменил постановление Кабмина об ограничении надбавок на медикаменты, дав тем самым зеленый свет подорожанию препаратов.

В то же время, осталась регулировка цен на жизненно важные препараты (к которым также относится инсулин – ред.). «Теперь регулировка есть только на 2 тысячи жизненно необходимых лекарств, на которые наценка в среднем должна быть не больше 24%», – прокомментировала ситуацию и.о. главы Госслужбы лекарственных средств Инна Демченко.

В связи с этим, как пишет издание, импортный инсулин в киевских аптеках найти практически невозможно. «Есть отечественный инсулин», но его не очень берут», – сообщили изданию в нескольких аптеках на Борщаговке.

Напомним, что 3 декабря Президент Украины Виктор Ющенко своим указом остановил действие постановлений Кабинета Министров о ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и об ограничении наценки на лекарства.