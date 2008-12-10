Между витаминами не должно быть конкуренции

Например, кальций разрушается в присутствии железа, а фолиевая кислота работает в паре с витамином В12. Для хорошего эффекта от витаминов, производители современных препаратов разбивают дневную норму в два приема. Утром принимается таблетка с набором хорошо взаимодействующих витаминов, а вечером - минералы и остальные витамины. Так достигается полноценная усвояемость комплекса и уменьшается вероятность аллергии.

Сегодня любой витаминно-минеральный комплекс можно купить в аптеке без рецепта. Это не означает, что принимать его можно в неограниченном количестве. Длительное употребление витаминов и превышение дозировки наносит больший вред, чем недостаток витаминов. Избыток витамина Д негативно влияет на костную и нервную системы, витамина Е - на артериальное давление. Отсюда вывод: принимать витаминно-минеральные комплексы нужно курсами, соблюдая инструкцию (если иное не было назначено врачом). И важно знать, что витаминно-минеральные комплексы никогда не заменят полноценного питания, они лишь дополняют его.