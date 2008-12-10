Вирусная астма

Исследователям удалось доказать, что респираторный синтициальный вирус, или РСВ, сохраняется в лёгких у мышей и вызывает повышенную активность мускулатуры дыхательных путей, характерную для астмы.

"Наше исследование предполагает, что существует ранее не известный механизм астмы вирусного происхождения у детей, который может быть связан с РСВ» - говорит доктор Асунсьон Мехиас из Техасского университета. «Это открытие может помочь разработать профилактику и лечение для детей с повторяющимися приступами затруднённого дыхания, вызываемыми вирусами типа РСВ". Этим вирусом инфицирован почти каждый ребёнок в начале жизни, но обычно РСВ покидает детский организм без осложнений и без лечения примерно через неделю после рождения. Но от 3 до 10% младенцев, инфицированных РСВ, заболевают тяжёлым бронхитом и вынуждены лечиться в больнице.

Прежде считали, что организм быстро освобождается от вирусов этого типа. Но недавно группа исследователей сообщила в журнале «Инфекционные Болезни», что у некоторых детей вирусы подолгу сохраняются. Ещё раньше им удалось доказать, что РСВ инфекция может вызывать у мышей подобие хронического заболевания лёгких. В эксперименте мышей заражали обычным РСВ, или его ослабленными ультрафиолетом или нагревом формами. Через 42 дня вирус присутствовал у мышей первой группы, тогда как от ослабленного вируса мыши освободились.

«Сохраняется ли РСВ у детей – это ещё требует доказательств, но то, что он выживает у мышей, имеет очень большое значение» - говорит доктор Октавио Рамиро. Кроме того, оказалось, что чем больше вируса сохранялось у мышей, тем сильнее была выражена реакция повышенной активности мускулатуры бронхов, и тем тяжелее было состояние бронхоспазма. Лечение мышей специфическими к РСВ антителами уменьшало количество вируса и уменьшало бронхоспазм и воспаление. Сейчас разрабатывается лечение детей антителами, которые оказались очень активными.

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