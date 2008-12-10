Не все жиры вредны для талии и сердца

Рацион питания, обогащенный насыщенными жирами, которые содержатся в масле, сливках и мясе, а также транс-жирами /гидрогенизированные масла, встречающиеся в фаст-фуде и полуфабрикатах/, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как потребление мононенасыщенных жиров наоборот полезно для сердца. Врачи говорят, что не все жиры одинаково вредны для талии и здоровья. В течение четырёхлетнего периода диетологи Университета Монреаля /Канада/ изучали распространённость ожирения среди девушек от 15 лет и старше. Ежегодно высчитывалась общая сумма употребляемых калорий. Результаты обзора данных из 168 стран показали, что люди, которые питались продуктами с мононенасыщенными жирами /оливковое масло, авокадо, орехи/, не страдали от избыточного веса и сердечных расстройств.

В Саудовской Аравии, Египте и Перу показатели потребления мононенасыщенных жиров были самыми низкими, во Франции, Дании и Италии – самыми высокими, а уровни ожирения соответственно незначительными. Ситуация в Канаде и Соединенных Штатах оказалась более сложной. В Канаде 22,2% женщин имеют ожирение и получают 147 граммов жира в день, из которых 59,2 грамма являются мононенасыщенными жирами. Среди американок 37,8% имеют диагноз ожирения и получают с пищей 152,2 граммов жира ежедневно, из которых 45,9 граммов - мононенасыщенные. Медики заключили, что мононенасыщенные жиры положительно сказываются на сердечной работе, не добавляют лишних килограммов и не повреждают артерии. Однако специалисты добавляют, что на степень полезности таких жиров для здоровья могут влиять факторы получения необходимых витаминов из фруктов и овощей, а также физическая активность.

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