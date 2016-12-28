Руководители медучреждений получили возможность гибко использовать свой бюджет

Руководители медицинских учреждений всех уровней (кроме тех, что напрямую финансируются из госбюджета) получили возможность гибко использовать свой бюджет и эффективно хозяйствовать, определяя первоочередность расходов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Читайте такжеРада приняла закон об изменении финансирования медицины и социальной сферыЭто стало возможным благодаря принятию правительством изменений к постановлению КМУ № 228 «Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений».

«По сути это означает для медицинских учреждений переход на «глобальный бюджет», что дает возможность оперативно осуществлять перераспределение средств между статьями, принимать более гибкие и качественные управленческие решения. Изменения к постановлению позволят ускорить оплату платежных поручений в органах Казначейства, повысить оперативность внесения изменений в роспись ассигнований по распорядителям низшего уровня, упростить порядок перераспределения бюджетных средств в части внесения изменений в планы использования бюджетных средств, самостоятельно определять первоочередность платежей», - отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Читайте такжеВ Украине начат отбор партнеров для повышения энергоэффективности больницОн напомнил, что аналогичный процесс финансирования по сокращенной экономической классификации был начат и апробирован еще в 2012 году на «первичке» в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве.

Впоследствии в 2013 году положительный опыт пилотных регионов был распространен на учреждения первичного уровня по всей Украине, а также на заведения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи в пилотных Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г.Киеве.

Несмотря на доказанную эффективность, Министерство здравоохранения Украины предложило распространить порядок финансирования по сокращенной классификации расходов на медучреждения, которые содержатся за счет бюджетных средств, независимо от вида медицинской помощи, которую предоставляет заведение, и с какого уровня бюджета финансируется.

Главным аспектом эффективности применения сокращенной экономической классификации расходов, по мнению заместителя министра, является подготовка предпосылок к финансированию за единицу услуги (перехода от постатейного финансирования к системе оплаты за предоставленные услуги), а также обучение руководителей и работников финансовой службы самостоятельности, а значит и ответственности за использование средств.