Херсонщина: на достройку онкодиспансера нужно 87 млн. грн.

Херсонская областная государственная администрация просит Кабинет министров Украины предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год 87 млн. грн. на строительство второй очереди областного онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером в ходе пресс-конференции на областной телерадиокомпании сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ.

«Мы прошли согласование в Минэкономики и просим у правительства на следующий год 87 миллионов гривен, чтоб завершить этот объект и ввести его в эксплуатацию», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Он также сообщил, что на 26 декабря 2008 года запланировано введение в эксплуатацию первого корпуса онкодиспасера, строительство которого велось с 1988 года.

«7 декабря рабочая комиссия подписала госакт по вводу корпуса в эксплуатацию», - сказал председатель облгосадминистрации.

Справка УНИАН. По данным Херсонской облгосадминистрации, строительство первого корпуса оценивается в 35 млн. 87,6 тыс. грн.

В настоящее время онкодиспасер в Херсоне располагается в здании, построенном в 1900 году и не удовлетворяет потребности региона. Около 45% онкобольных области из-за нехватки мест в действующем диспансере проходят лечение в непрофильных клиниках.