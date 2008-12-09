В Черновцах установили причину массового заражения дизентерией

В Черновцах установили окончательную причину массового отравления детей дизентерией: 39 работников Черновицкого молокозавода, продукцию которого поставляли в детские сады города, болели дизентерией.

Как сообщил УНИАН Главный санитарный врач Черновцов Валерий ВОСТРИКОВ, это «окончательное заключение эпидемиологического расследования». На сегодняшний день эпидемия в Черновцах полностью ликвидирована.

По рекомендации СЭС, 4 декабря руководство Черновицкого молокозавода закупило дизентерийный бактериофаг для принудительного лечения всех работников предприятия. После проведения курса лечения все работники завода пройдут бактериологическое обследование и только при наличии отрицательного результата будет приниматься решение о возобновлении работы предприятия.

Для запуска молокозавода его руководство должно также осуществить приписанный СЭС комплекс ремонтных работ в производственных помещениях, обеспечить централизованное водоснабжение для производственного процесса.

По словам В.ВОСТРИКОВА, сейчас ремонтные работы на заводе ведутся медленно. Если их не активизировать, то до нового года производственный процесс на Черновицком молокозаводе возобновить будет невозможно.

Справка УНИАН. Массовое заболевание детей в детсадах в Черновцах произошло дважды – в сентябре и ноябре с.г. Последний раз заболели 54 малыша из 25 дошкольных учреждений. Всего дизентерией переболело более 70 детей. Возбудитель дизентерии был обнаружен на таре продукции Черновицкого молокозавода, которая централизовано поставлялась в детсады города.

На предприятии обнаружили другие нарушения санитарного режима, а во время серологического обследования работников зафиксировали наличие в крови антител, что свидетельствует о перенесенной ими дизентерии. 13 ноября был вынесен временный запрет на эксплуатацию молокозавода до окончательного заключения эпидрасследования и устранения выявленных на предприятии нарушений санитарного режима.

Остановка молокозавода привела к повышению цен на молочные продукты в торговой сети города.