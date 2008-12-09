ООН предупреждает о возможном голоде в Северной Корее

Около 40% населения Северной Кореи - 9 миллионов человек – в последующие несколько месяцев будут нуждаться в продовольственной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в общем докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Несмотря на благоприятные погодные условия минувшего сезона, дефицит продуктов возник из-за недостатка удобрений и топлива для сельскохозяйственной техники. В предыдущие годы Южная Корея ежегодно направляла КНДР в рамках гуманитарной помощи 300 тыс. тонн удобрений, однако в этом году Сеул не оказал помощи, сославшись на отсутствие запроса из Пхеньяна.

Продовольственные пайки, которые выдают по карточкам Общественной распределительной системы КНДР, являются основным источником питания для 70% населения страны, но, скорее всего, они будут ощутимо сокращены.

«У КНДР будут серьезные трудности с продовольствием несколько последующих месяцев», - заявил председатель системы раннего предупреждения ФАО Генри ЖОССЕРАНД.

Как отмечается в докладе ВПП и ФАО, даже если КНДР сможет частично сократить дефицит зерновых за счет импорта, стране не хватит более 800 тыс. тонн зерна, необходимых для питания 9 млн. человек. Это негативно повлияет на здоровье одной из самых бедных наций в Азии.

Сейчас реализацией программ по предоставлению срочной продовольственной помощи населению КНДР занимаются ВПП, ФАО и пять неправительственных американских организаций.

В сентябре этого года независимый эксперт Совета по правам человека Оливер де ШУТТЕР предупредил, что общее количество голодающих в мире в 2009 в связи с глобальным продовольственным кризисом может превысить 1 миллиард человек.