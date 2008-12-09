В ЕС повысят качество системы донорства органов

Еврокомиссия предлагает повысить качество системы донорства органов в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ на пресс-конференции 8 декабря, представляя проект директивы.

“Эти меры направлены на сохранение жизни людей. Мы хотим заверить граждан и пациентов в Европе в том, что ЕС и страны-члены работают вместе для максимизации усилий по улучшению качества и безопасности системы трансплантации”, - сказала комиссар.

По ее словам, проект директивы предусматривает, в частности, создание в каждой стране-члене ЕС национального органа, которой будет заниматься вопросами соответствия национальной системы донорства и трансплантации европейским стандартам. Эти стандарты заключаются в создании системы доставки человеческих органов, стандартизации баз данных имеющихся трансплантатов и потребности в них, создании национальных программ мониторинга результатов трансплантации. Главной задачей таких программ должна стать минимизация рисков для реципиентов донорских органов.

Проект директивы также содержит шестилетний План действий, состоящий из 10 приоритетов в трех основных направлениях: улучшение качества и безопасности органов, увеличение доступности органов и создание более эффективной и доступной системы трансплантации.

На сегодня, по оценкам Еврокомиссии, ежедневно в ЕС умирают 12 человек в ожидании донорских органов.

Общее количество пациентов, ожидающих донорские органы, составляет около 56 тысяч.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2007 года Еврокомиссия подготовила коммюнике для Европарламента и Совета ЕС о донорстве и трансплантации, на базе которого и был разработан нынешний проект директивы.