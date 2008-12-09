Украинские школьники болеют все чаще

Заболеваемость детей школьного возраста за последние 10 лет выросла на 26,8%. Об этом сообщила заместитель директора Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева АМН Украины Надежда Полька на расширенном заседании коллегии Санитарно–эпидемиологической службы Украины, где рассматривались вопросы соблюдения требований санитарного законодательства в общеобразовательных учебных заведениях.

Согласно докладу, в 1 классе насчитывается З0% детей, которые имеют хронические заболевания, в 5 классе – 50%, в 9 классе – 64%. В целом, лишь у 7% школьников наблюдается удовлетворительное функциональное состояние организма.

Уже в 1 классе отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата имеют до 11% школьников; носоглотки – 25%; нервной системы – 30%; органов пищеварения – 30%; аллергические проявления – 25%.

С 1 до 9 класса частота снижения остроты зрения растет в 1,5 раза; частота нарушений осанки – в 1,5 раза; распространенность болезней органов пищеварения – в 1,4 раза; распространенность болезней эндокринной системы – в 2,6 раза. В то же время лишь 5% учеников, по данным медицинской документации, относятся к специальной медицинской группе по физическому воспитанию. 41% школьников III гр. здоровья имеют неудовлетворительный адаптационный потенциал; из них упражнения на выносливость, которые являются обязательными, выполняют 54% учеников, что свидетельствует о слишком высокой физиологичной цене достижения результата на уроках.

Высокий уровень физической подготовленности имеют лишь 9,3% детей с хроническими заболеваниями и 40% практически здоровых детей.

В физическом развитии школьников наблюдаются такие неблагоприятные тенденции, как астенизация, снижение окружности грудной клетки, уменьшение жизненной емкости легких, мускульной силы.

Кроме того, в докладе отмечено, что рабочий день современных учеников с учетом домашних заданий длится 10-12 часов, и это приводит к формированию у детей синдрома хронической усталости и дезадаптационных состояний, а существующие программы по физическому воспитанию не отвечают функциональным возможностям, состоянию здоровья и физическому развитию современных школьников. Так, не выполняют отдельные задания программных тестов по физическому воспитанию 82 % детей младшего школьного возраста.

Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько случаев смерти школьников на уроках физкультуры. В частности, 4 ноября умер ученик 5-го класса средней школы №1 Камянки Бугской (Львовская область).

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти 11-летнего школьника стала патология сосудов головного мозга. "Установлено, что о каких-то физических перегрузках речь не идет, физкультура ни при чем", – заявил представитель Управления образования Камянко-Бугской райгосадминистрации. По его словам, ребенок был болен, но об этом никто не знал.

Сообщается также, что указанную патологию сосудов невозможно было обнаружить при ежегодном медицинском осмотре, так как для ее выявления необходимо было провести исследования на компьютерном томографе.

glavred.info