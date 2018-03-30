Когда хлеб становится ядом

Далеко не всегда приходится радоваться врожденной худобе и стройности. Иной раз это может быть тревожным сигналом для того, чтобы проверить свой организм на наличие такой напасти, как целиакия. Что это такое, чем опасно и какие исследования нужно пройти, чтобы не ошибиться в диагнозе рассказывает врач-гастроэнтеролог Владимир Бояринцев.

Целиакия – это аутоиммунное нарушение, при котором собственная иммунная система человека повреждает его тонкую кишку. Целиакия относится к генетическим заболеваниям. Если кому-то в семье поставили этот диагноз, нужно проверить всех близких первой степени родства (родителей, детей, братьев, сестер). Практика показывает, что заболевание выявляют у 10% из них.

Среди европейцев целиакия — самая частая генетическая болезнь. Например, в Италии ею страдает 1 человек из 250, в Ирландии - 1 из 300. Иногда целиакия проявляется после хирургического вмешательства, вирусного заболевания, тяжелого стресса, родов, во время беременности.

Больные целиакией не переносят белок под названием «глютен», присутствующий в зернах пшеницы, ржи, ячменя и, возможно, овса. Когда они едят пищу, содержащую глютен, их иммунная система отвечает повреждением тонкой кишки. У здоровых людей на внутренней поверхности тонкой кишки есть ворсинки, через которые питательные вещества попадают из пищи в кровь. У больных целиакией эти ворсинки исчезают, и независимо от количества съеденного люди истощаются.

Женщинам, помешанным на тонкой фигуре, радоваться («нет худа без добра») не стоит, потому что целиакия повышает риск возникновения лимфомы, аденокарциномы, остеопороза, малокровия, судорог, нарушений внутриутробного развития (дефекты нервной трубки) у детей женщин, имевших во время беременности нарушения усвоения питательных веществ. Если не лечить целиакию у детей и подростков, это грозит им низкорослостью.

Распознать целиакию очень трудно. Часто ее путают с другими заболеваниями - от синдрома раздраженной кишки и язвенного колита до кишечных инфекций и депрессии. Для диагностики целиакии проверяют содержание в крови антител к глютену и делают биопсию тонкой кишки, чтобы выяснить, повреждены ли кишечные ворсинки. В Италии, где целиакия встречается довольно часто, обследуют всех детей до 6 лет и всех взрослых с подозрительными симптомами. В результате от появления симптомов до обнаружения болезни проходит 2–3 недели.

Единственный способ лечения целиакии - строгое соблюдение безглютеновой диеты. Для большинства больных этого оказывается достаточно, чтобы остановить симптомы, вылечить уже имеющиеся повреждения и предупредить возникновение новых. У взрослых кишечные ворсинки и их функция полностью восстанавливаются в течение 3–6 месяцев. Однако безглютеновая диета необходима пожизненно.

Это значит: никаких продуктов, содержащих пшеницу, рожь, ячмень и овес! От привычных хлеба и теста можно не отказываться, если заменить пшеничную муку картофелем, рисом, соей или мукой из фасоли. А вот продукты, богатые белком и солями кальция, должны занять прочное место в рационе. Это отварная рыба, картофель, гречка, творог, кефир, яблоки, шиповник».

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