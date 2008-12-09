Капли от насморка вызывают зависимость

В первую очередь надо отметить, что зависимость вызывают не все капли в нос, а лишь те, действующие вещества которых относятся к так называемым альфа-адреностимуляторам: то есть, оксиметазолин, фенилэфрин, ксилометазолин и т.п. Они действуют на сосуды слизистой оболочки носа подобно адреналину, то есть, сужают их. Это уменьшает отек и снижает выработку слизи, которые и приводят к заложенности носа. Однако чувствительность сосудов к препарату очень быстро снижается, и для достижения того же эффекта необходимо повышение дозы.

Помимо этого снижается чувствительность сосудов и к самому адреналину. Поэтому в отсутствие лекарств сосуды расширяются, проницаемость их увеличивается, следовательно, отекает слизистая оболочка носа и вырабатывается избыточное количество слизи. Это заставляет человека постоянно пользоваться каплями, что замыкает "порочный круг" лекарственной зависимости.