Чтобы одолеть курение Минздраву нужно 36 млн грн

На реализацию Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения Украины на 2008-2012 годы необходимо почти 36 млн. грн., финансирование должно осуществляться за счет средств государственного бюджета и местных бюджетов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ на пресс-конференции, посвященной анализу разработанной программы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава, напомнив, что 4 июня 2008 года Кабинет министров Украины одобрил Концепцию Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения на 2008-2012 годы, которая предусматривает разработку, принятие и проведение широкого круга мероприятий борьбы против табака на национальном и местном уровнях.

Для достижения цели Программы, по мнению министра, следует обеспечить реализацию комплекса мероприятий, первоочередное из которых - обеспечение лечения табачной зависимости.

По убеждению В.КНЯЗЕВИЧА, выполнение Программы даст возможность: уменьшить объемы потребления табачных изделий и снизить уровень распространения табакокурения в Украине; повысить уровень информированности населения о негативном влиянии курения табачных изделий на здоровье; снизить уровень спроса на данные изделия; улучшить качество предоставления медицинской помощи в лечении табачной зависимости, что увеличит удельный вес людей, отказавшихся от курения, вдвое; уменьшить объемы незаконной торговли табачными изделиями; снизить уровень заболеваемости и смертности от болезней, связанных с употреблением табака или влиянием табачного дыма; увеличить продолжительность жизни населения и прочее.

Как считает министр, в настоящее время в Украине сложились благоприятные условия для решительного развития мероприятий контроля над табаком. В частности, по мнению В.КНЯЗЕВИЧА, растет осознание и поддержка населением таких мероприятий.

Принятие и надлежащее обеспечение человеческими, материальными, финансовыми и техническими ресурсами Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения призвано реализовать благоприятные условия ради жизни и здоровья украинцев, отметил министр здравоохранения.