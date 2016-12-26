Количество зарегистрированных переселенцев за три недели сократилось до 1,657 млн чел.

По состоянию на 26 декабря текущего года на учете находятся 1 млн 657 тыс. 76 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 414 человек меньше, чем на 5 декабря, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Читайте такжеПри поддержке ООН на Донбассе работают психологи, которые помогают пострадавшим от домашнего насилияСогласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 334 830 семей из Донбасса и Крыма.

На указанную дату за государственной денежной помощью обратились 1 млн 103 тыс. 792 семьи переселенцев, из них 1 млн 15 тыс. 115 семей, или 92%, получили ее. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 3,1 млрд грн.

Читайте такжеТравма войны: как помочь ребенкуКак сообщал УНИАН, по состоянию на 5 декабря текущего года на учете находилось 1 млн 656 тыс. 662 внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса, что почти на 8 тыс. человек меньше, чем на 28 ноября этого года.