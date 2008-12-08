В Украине рекордный уровень социального пессимизма

Социологические исследования говорят о рекордном уровне социального пессимизма в Украине, который проявляется в крайне негативной оценке жителями всех регионов политической ситуации в стране, экономического положения, а также в резком снижении удовлетворенности гражданами жизнью, которую они ведут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня социолог компании "Research & Branding Group" Евгений КОПАТЬКО на презентации национального исследовательского проекта по важным социально-экономическим вопросам страны "R & B Омнибус. Ноябрь 2008 г.".

По данным исследований, в ноябре этого года 92% опрошенных граждан Украины сказали, что оценивают политическую ситуацию в стране как нестабильную, при том, что всего 1% считают ее стабильной и 7% - несколько нестабильной.

«Я обращаю внимание, что это абсолютный рекорд, который мы видели за все время наблюдения. Мы сейчас видим, как бьются рекорды в социально-политической ситуации в стране», - подчеркнул Е.КОПАТЬКО.

По его данным, в декабре 2007 г. о нестабильной ситуации в стране говорили 62% респондентов, 10% заявляли о стабильности и 28% - о некоторой нестабильности политической ситуации.

Согласно данным последнего социсследования, 89% украинцев сказали, что считают экономическое положение страны плохим. О том, что с экономикой все хорошо, заявили 2% опрошенных, и 9% сказали, что экономическое положение Украины «насколько хорошее, настолько и нет». Для сравнения, в декабре 2007 г. эти показатели были соответственно 58%, 5% и 37%.

Е.КОПАТЬКО сообщил, что в оценке удовлетворенности личной жизнью респондентов в ноябре этого года наблюдается очень негативная динамика. Так, удовлетворены своей личной жизнью 29% ответивших на вопрос, не удовлетворены - 67%. О том, что "и удовлетворены, и нет" сказал 1% участников социсследования, 3% - затруднились с ответом.

Опрос был проведен в период с 22 по 30 ноября. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. В исследовании приняли участие 2 тыс. 87 человек. Погрешность выборки составляет 2,2%.