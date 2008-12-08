В Виннице свыше 60% смертей из-за болезней кровообращения

В Виннице среди причин, влияющих на смертность взрослого населения города, - первое место занимают болезни системы кровообращения, которые в 2008 году обусловили 62,7% всех случаев смерти.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

По их данным, второе место в структуре причин смертности принадлежит злокачественным новообразованиям. Несчастные случаи, травмы и отравления остаются на третьем месте и составляют 7,4%.

"Особенно тревожит высокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, а это 23,4% общего количества умерших. Обращает также на себя внимание роста показателя заболеваемости и смертности от инфаркта миокарда", - рассказала начальник управления здравоохранения горсовета Тамара ВАСИЛЬЧУК.

Она сообщила, что в связи с ростом заболеваемости инсульты на базе неврологического отделения ГКБ №1 открыто отделение для таких больных на 30 коек.