Скрытые опасности герпеса

Обычная лихорадка на губе, которая в крайне неподходящий момент заявляет о себе на самом видном месте, необычайно коварна.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, заболевания, обусловленные вирусами простого герпеса, занимают второе место в мире (15,8%) после гриппа (35,8%) как причина смертности от вирусных инфекций. А герпетические энцефалиты составляют 20% всех вирусных инфекций центральной нервной системы.

Распространяется эта инфекция по горизонтали - от больного к здоровому, и по вертикали - от матери к плоду. В первом случае она передается: воздушно-капельным, половым, парентеральным путями.

Во втором: в результате внутриутробного трансплацентарного инфицирования плода.

Герпес может быть причиной перинатальной летальности, самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов или ранней инвалидизации детей, вплоть до глухоты, слепоты, эпилепсии, порока сердца.

Независимо от пути проникновения инфекции в организм человека, начальное размножение вируса происходит у входных ворот, затем он проникает в регионарные лимфатические узлы, потом в кровь и лимфогематогенно заносится во внутренние органы и в нервную систему. При этом поражаются слизистые оболочки, кожа, структурные элементы центральной и периферической нервной системы, печень, эндотелий сосудов, клетки крови. Этот вирус способен вызывать злокачественную трансформацию клеток.

Носителями вируса герпеса являются до 90% взрослого населения страны, причем у половины из них рецидивы заболевания отмечаются, по меньшей мере, один раз в год.