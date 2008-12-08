”Наэлектризованные” волосы

Зима уже не за горами и пришло самое время надевать теплые зимние шапки.

Насколько бы качественной не была ваша шапка, но под ней в любом случае нарушается воздухообмен, что приводит к тому, что кожный жир распределяется по волосам неравномерно, а это, в свою очередь, влечет электризацию волос.

Но даже от этой неприятности можно избавиться с помощью простых средств.

Конечно, даже натуральные материалы не смогут уберечь вас от электризации волос, но позволяют сделать «заряд» куда меньше. Поэтому, лучше всего отдавать предпочтение шапкам, изготовленным из натуральной шерсти, хлопка или меха.

А вот от искусственных материалов лучше отказаться, так как они только притягивают электрические заряды, а это как раз то, от чего вам нужно избавиться.

Для того чтобы снять с шапки «напряжение», воспользуйтесь таким простым советом.

Постирайте шапку как обычно, после чего, прополощите ее в антистатической жидкости (продается в любом магазине бытовой химии).

Наденьте шапку на трехлитровую банку, перевернутую вверх дном, для того чтобы она не потеряла форму после стирки. Когда шапка высохнет, сбрызните ее в внутренней стороны лаком для волос. Это поможет сделать так, что волосы не будут "пушиться" после того, как вы снимите шапку.

Совсем не лишними будут укрепляющие маски. Дело в том, что чем больше ваши волосы повреждены, тем больше они будут "пушиться", поэтому их необходимо питать и укреплять.

Вот, например, один из рецептов укрепляющих масок для волос. Для приготовления этой маски вам потребуется: два яичных желтка, одна столовая ложка меда, одна чайная ложка оливкового масла и небольшое количество ростков пшеницы или фасоли.

Все перечисленные ингредиенты нужно тщательно перемешать между собой.

Готовую маску распределите по всей длине волос, после чего, поверх укутайте голову полиэтиленовой пленкой или наденьте шапочку для душа.

Поверх пленки или шапочки нужно намотать махровое полотенце. Эту маску нужно держать на волосах в течение получаса, а по истечении этого времени вымойте голову теплой водой с использованием шампуня, подходящего для вашего типа волос. После мытья, на голову нанесите кондиционер для волос.

Для того чтобы волосы не наэлектризовывались необходимо подобрать и правильную расческу.

Если у вас длинные волосы, то вам лучше приобрести себе керамическую расческу с округлыми зубчиками.

Для коротких волос подойдет обычный деревянный гребень.

Особенно осторожными должны быть те женщины, которые для сушки волос используют фен. Если вы будете сушить волосы горячим воздухом, то они будут "пушиться", поэтому, лучше сушить волосы теплым воздухом, при этом приглаживая волосы рукой.

После такой процедуры волосы будут гладкими и ровными.

Следует также отметить, что зимой просто не обойтись без фена с функцией ионизации, которая предотвращает электризацию волос.

Кроме всего вышеперечисленного можно использовать магазинные косметические средства, которые разглаживают волосы. Это могут быть маски, бальзамы, защитные кремы и др.