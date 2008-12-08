Черный список пищевых добавок

Министерство здравоохранения Китая составляет черный список опасных для здоровья ингредиентов, которые содержатся в продуктах питания.

Несмотря на то, что эти добавки улучшают вкус и питательную ценность продуктов, они в значительной мере вредят здоровью человека.

Такие меры китайское правительство приняло в связи со скандалом, в ходе которого из-за употребления детского питания, содержащего меламин, погибли 6 младенцев, а еще 300 тысяч заболели.

Кроме того, в сентябре этого года у многих китайских детей была обнаружена мочекаменная болезнь, причиной возникновения которой стал все тот же меламин. Это вещество было найдено во многих товарах (жидком молоке, яйцах, корме для животных), производимых 22 китайскими компаниями.

По словам представителя Минздрава Су Чжи, Черный список опасных ингредиентов будет постоянно обновляться.

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