В кофеварках-автоматах - токсичный кофе

С января текущего года еврокомиссары и сотрудники их аппарата как выяснилось, пили токсичный кофе.

Это стало известно после того, как один из сотрудников почувствовал странный привкус эспрессо, который разливали установленные на этажах кофейные автоматы, сообщил представитель исполнительной власти Евросоюза Деннис Эббат.

Сотрудник, родом из Австрии, решил направить пробы напитка в одну из лабораторий у себя на родине.

Результаты экспертизы показали, что 17 из 20 кофеварок-автоматов, установленных в январе этого года в штаб-квартире Еврокомиссии - Берлемоне, варят кофе со значительно превышающим допустимую норму содержанием никеля и свинца, что крайне опасно для здоровья. А содержание никеля и вовсе превышало допустимый уровень на 17000%.

Попадание в организм тяжелых металлов может привести к кожным и желудочно-кишечным заболеваниям. Поэтому автоматы в срочном порядке отключили. Но компания-производитель кофеварных машин, каждая из которых стоила около восьми тысяч долларов, утверждает, что ее продукция соответствует международным стандартам.

Пока неизвестно, выдвинет ли Еврокомиссия обвинения против производителей.

Сотрудникам же, потреблявшим токсичный кофе, посоветовали обратится к врачам.

РИА Новости