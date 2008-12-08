В Виннице на ремонт роддомов потратили 1,3 млн. грн.

В Виннице в этом году на ремонт и реконструкцию родильных домов потратили свыше 1,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, из этой суммы 844 тыс. грн. составляют бюджетные средства (при плане - 150 тыс. грн.) и почти 500 тыс. привлеченных средств.

За счет более рационального использования коечного фонда в медицинских заведениях города создаются палаты с улучшенными условиями для совместного пребывания матерей с детьми, семейные и индивидуальные родильные залы. За счет средств городского бюджета и привлеченных средств все медзаведения обеспечены необходимым ассортиментом препаратов.

Кроме того, по данным городского управления здравоохранения, на 2008 год было запланировано закупить аппаратуру и оборудование для вспомогательных заведений на сумму 257,95 тыс. грн. За 10 месяцев текущего года приобретена аппаратура и оборудование на сумму 1501,39 тыс. грн.

Также 60% врачей и 45% средних медицинских работников прошли учебу по канадской программе «Алярм». 8 медицинских работников получили международные сертификаты тренеров, и теперь уже они проводят обучение.