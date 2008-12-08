Прикарпатье: начинается проект «Вместе ко здоровью»

На Прикарпатье будут реализовывать проект «Вместе к здоровью».

Как сообщили УНИАН в облгосадминистрации, соответствующее соглашение о партнерстве подписано между главным управлением здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации и проектом «Вместе к здоровью», который финансирует Агентство США по международному развитию и учреждает институт исследований и тренингов JSI. В Украине этот проект работает уже два года. На реализацию всего проекта выделено 10 миллионов долларов. Главная его цель - улучшать здоровье женщин, мужчин и детей, поощряя их применять современные практики по репродуктивному здоровью, снизить уровень абортов, нежелательной беременности и инфекций, которые передаются половым путем.

На Прикарпатье проект будут внедрять в городе Ивано-Франковске, а также в Калушском, Коломыйском, Косовском и Рожнятовском районах.