«Украина 3000» собирает деньги детям с ДЦП

Общая программа Международного благотворительного фонда «Украина 3000» и компания «ТНК-ВР Коммерс» «Радость детства – свободные движения» и директор Международной клиники восстановительного лечения, профессор Владимир КОЗЯВКИН начали акцию помощи детям с диагнозом ДЦП, которые проживают в регионах, пострадавших от стихийного бедствия летом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда «Украина 3000».

Инициатива проведения акции принадлежит профессору В.КОЗЯВКИНУ, который выделяет 50 бесплатных путевок в Международную клинику восстановительного лечения, которая находится в городе Трускавец, детям из Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей. Сбор информации о пострадавших и формирование списков проходили при помощи базы программы «Радость детства – свободные движения», которая на сегодняшний день насчитывает около 16 тысяч детей с диагнозом ДЦП по всей стране.

Первая группа, которая состоит из 10 детей, прибыла в трускавецкую клинику 3 декабря 2008 года. В течение 12 дней дети пройдут курс реабилитации по методу профессора В.КОЗЯВКИНА, который снискал признание во всем мире и считается одним из самых эффективных в реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

В этот же день в Международную клинику восстановительного лечения прибыла очередная группа детей (18 человек) для прохождения курса реабилитации в рамках постоянной акции программы «Радость детства – свободные движения».

Заезды будут продолжаться с декабря 2008 года по февраль 2009 года – каждые две недели. Планируется, что следующая группа детей прибудет в клинику 17 декабря 2008 года.

«Мы горячо поддержали инициативу профессора В.КОЗЯВКИНА помочь детям из пострадавших регионов, – отметил руководитель программы «Радость детства – свободные движения» Александра МИКОЛИШИН. – Это весомая поддержка семьям, которые имеют особых детей. Надеемся, аналогичные инициативы будут поступать и от других организаций, центров, которые помогают детям с диагнозом ДЦП, и руководителей лечебно-оздоровительных заведений».

Другие дети из пострадавших районов, которые по различным причинам не смогут получить путевку в клинику по акции В.КОЗЯВКИНА, получат ее по очереди в рамках постоянной акции программы «Радость детства – свободные движения». На сегодняшний день в рамках программы курс лечения проходят дети из 19 областей Украины и АР Крым. Кроме того, путевки получают дети-сироты и воспитанники специализированных школ-интернатов, а также домов ребенка.