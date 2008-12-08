Мармелад выводит из организма свинец

Использовать пектин для выведения свинца из организма предлагают российские биологи.

Пектин - это желеобразный углевод растительного происхождения, выделенный из фруктов и ягод. Именно он вызывают желирование джемов, мармелада и желе.

Как сообщили в Институте биологии моря ДВО РАН, благодаря своей химической структуре пектин способен сорбировать (связывать) тяжелые металлы. После этого они значительно быстрее выводятся из организма. По своим сорбционным свойствам пектин превосходит аналогичные вещества (активированный уголь, лигнин, кристаллическую целлюлозу).

Ученые провели эффективность пектина на лабораторных крысах. В течение двух недель им в желудок вводили раствор свинца. Свинец откладывался в печени и в четыре раза превышал норму. Печень увеличивалась в размерах, впоследствии развился гепатит. После прекращения введения раствора свинца, его содержание не снижалось. Это свидетельствовало о том, что организм не способен самостоятельно избавиться от яда.

Двухнедельное же введение пектина существенно улучшало у крыс все показатели печени, что свидетельствует о высокой сорбционной способности вещества. Ученые полагают, что пектин способен выводить и другие тяжелые металлы. Кстати, не только из печени, но и из других органов, таких как мозг и костная система.

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