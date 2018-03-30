Как поддержать здоровье в декабре?

Улучшаем сон...

Чтоб зимней ночью высыпаться, нужно за день умотаться... При недосыпе и приступах вегетососудистой дистонии падает сахар в крови (новая модная болезнь жителей мегаполисов - гипогликемия). Когда его уровень слишком низок, клетки мозга и нервных окончаний недостаточно снабжаются энергией. В результате их работа переключается в эконом-режим, что вызывает вялость и нервозность. Лучшее средство для поддержания сахара в крови - витамины группы В в сочетании с микроэлементом хромом.

Еще одна зимняя проблема - сомнологи называют ее некачественным ночным сном. Темнеет рано, и наши биочасы настроены на более раннее засыпание, но мы-то ложимся все равно по привычному графику. А горячие батареи и обогреватели ужасно сушат воздух, что создает некомфортные условия для сна. Зимой реже проветриваем комнаты, и воздух застаивается. Все это ведет к тому, что мы можем проваляться в кровати и 12 часов кряду, но встаем все равно разбитыми.

Серьезно отнеситесь к увлажнению воздуха в квартире. С этой задачей отлично справляются приборы - увлажнители и ионизаторы воздуха. Это не роскошь.

Самая комфортная температура воздуха для засыпания - плюс 18 градусов. Так что не оставляйте включенными обогреватели на ночь.

Ложитесь спать только в свободной одежде из льна или хлопка, не допускайте того, чтобы ночью потеть.

А чтобы приучить себя нормально вставать по утрам, используйте "правило 10 минут". Все очень просто: каждый день ставьте будильник на 10 минут раньше, чем накануне. В результате за неделю вы сможете без напряга для организма вставать раньше на час.

Нежимся в ароматной ванне

Что может быть приятнее, чем долгим зимним вечером забраться в ароматную ванну. Физиотерапевт Валентина Сазонова советует: бултыхаться в ванне не стоит натощак, а также сразу после еды. Идеальные варианты: через полчаса после легкого завтрака или через час-полтора после ужина. Посидеть в теплой ванне (34 - 36 градусов) можно практически всем, оптимальное время - до 20 минут. Правда, сердечникам и гипертоникам ванну лучше принимать полусидя, чтобы грудная клетка оставалась над водой.

Для каждой болезни - свое масло:

Артрит - используйте для ванн масла имбиря, лаванды, сосны.

Переохлаждение - арника, можжевельник, душица.

Простуда и грипп - анис, базилик, грейпфрут, лимон, липа, мирра, апельсин, перечная мята, сосна, чабрец.

Цистит - тыква, сандаловое дерево.

Сухая кожа - масло из абрикосовых косточек, авокадо, жасмин, сладкий миндаль.

Головная боль - базилик, ромашка, шалфей, розмарин, мелисса, перечная мята.

Похмелье - фенхель, перечная мята.

Воспаленная кожа - календула, ромашка, лаванда, сладкий миндаль.

Повышенная потливость - кипарис, мелисса, мята перечная.

Вегетососудистая дистония - базилик, шалфей мускатный, розмарин.

Стресс - имбирь, базилик, бергамот, кедр, лаванда.

Отпугиваем инфекцию эвкалиптом и красным вином.

А для того чтобы не дать инфекции прижиться в носоглотке, фитотерапевты советуют носить ладанку, наполненную маслом можжевельника, эвкалипта, и вдыхать пары. Вариант проще - купить в аптеке роликовый карандаш с тем же эвкалиптом и ментолом и противовоспалительный бальзам для губ с алоэ или ромашкой.

Поддержать иммунитет поможет селен. "Добыть" этот микроэлемент вы сможете из: вариант для гурманов - сухого красного вина и устриц и вариант попроще - пакетика фисташек, супа из белых грибов, кисточки винограда.

Kp.ru