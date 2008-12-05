Правительство должно создать в школах медицинские службы

Правительство Украины должно создать в школах медицинские службы.

Такое убеждение высказала заместитель директора Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева АМН Украины Надежда ПОЛЬКА на расширенном заседании коллегии санитарно-эпидемиологической службы Украины, где рассматривались вопросы соблюдения требований санитарного законодательства в общеобразовательных учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, докладывая о состоянии здоровья современных школьников, Н.ПОЛЬКА сообщила, что заболеваемость детей школьного возраста за последние 10 лет выросла на 26,8%.

В 1-м классе насчитывается З0% детей, которые имеют хронические заболевания, в 5-м классе - 50%, в 9-м классе - 64%, сообщила она.

По данным специалиста, уже в 1-м классе отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата имеют до 11% школьников; носоглотки - 25%; нервной системы - 30%; органов пищеварения - 30%; аллергические проявления - 25%.

С 1 по 9 класс частота снижения остроты зрения возрастает в 1,5 раза; частота нарушений осанки - в 1,5 раза; распространенность болезней органов пищеварения - в 1,4 раза; распространенность болезней эндокринной системы - в 2,6 раза. В то же время всего 5% учеников, по данным медицинской документации, относятся к специальной медицинской группе по физическому воспитанию. 41% школьников III гр. здоровья имеют неудовлетворительный адаптационный потенциал; из них упражнения на выносливость, которые являются обязательными, выполняют 54% учеников, что свидетельствует о слишком высокой физиологичной цене достижения результата на уроках, подчеркнула Н.ПОЛЬКА.

В целом только у 7% школьников наблюдается удовлетворительное функциональное состояние организма, констатировала она.

Также Н.ПОЛЬКА отметила, что рабочий день современных учеников с учетом домашних заданий длится 10-12 часов, что приводит к формированию у детей синдрома хронической усталости и дезадаптационных состояний.

В связи с этим Н.ПОЛЬКА также предлагает пересмотреть Постановление главного государственного санитарного врача Украины от 27.05.1998р. № 11 "О порядке разработки, построения, изложения, оформления, утверждения государственных санитарных правил и норм, гигиенических нормативов и методических документов"; возобновить работу Координационной и Профильных комиссий Минздрава Украины по разработке нормативно-методических документов.

Также она считает необходимым затронуть перед Министерством образования вопрос о необходимости обязательной экспертной оценки учебных программ и учебных нагрузок на соответствие физиологичным возможностям школьников и согласование с Минздравом Украины.