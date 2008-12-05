В Донецке открыт Центр для лечения тяжелых форм псориаза

В Донецке открыт Центр иммунобиологической терапии для лечения больных с тяжелыми, инвалидизирующими формами псориаза.

Как передает корреспондент УНИАН, Центр открыт в городском клиническом кожно-венерологическом диспансере №1.

Врачи этого центра прошли обучение и стажировку в ведущих европейских дерматологических клиниках, имеют соответствующие сертификаты и активно внедряют иммунобиологическую терапию для лечения псориаза в Донецкой области. Деятельность центра будет направлена не только на лечение, но и на психологическую поддержку пациентов, их социальную реабилитацию.

Открытие Центра иммунобиологической терапии приурочено к проведению в Донецке экспертного совета по проблемам псориаза, который проходил вчера практически на протяжении всего дня.

Справка УНИАН. Псориаз относится к хроническим, часто рецидивирующим заболеваниям кожи, трудно поддающийся лечению, сопровождающийся появлением стойких косметических дефектов, что негативно отражается не только на психоэмоциональной сфере человека, но и на его трудоспособности. Качество жизни этих пациентов неудовлетворительное, социальная адаптация их в обществе также страдает. Зачастую псориаз повреждает не только кожу, но и суставы, приводя пациента к инвалидности, к сожалению, чаще всего это люди молодого, трудоспособного возраст.

По данным международной Федерации ассоциации псориаза, распространенность заболевания в разных странах мира приблизительно 3%, и судя по этому, в Украине на сегодняшний день реально существует около 1,5 млн. больных с псориазом.

Иммунобиологическая терапия - это революционный прорыв в лечении псориаза. В течение последних 10 лет ведущие клиники Европы и Америки с успехом применяют этот вид терапии для лечения различных форм псориаза.