Ученым удалось доказать существование запаха страха

Как оказалось, состояние страха и стресса у друг друга люди могут определять на подсознательном уровне, улавливая запах феромонов, выделяемых с потом.

Ученые сделали такие выводы в ходе исследования подмышечного секрета напуганных парашютистов. Они установили, что запах страха вызывает усиленную реакцию в тех участках мозга, которые связаны, соответственно, с эмоциями страха.

Экспертиза финансировалась исследовательским крылом Пентагона, что уже породило слухи о том, что вскоре выделят феромон страха с целью использовать его в боевых действиях для наведения ужаса на войска противника. Однако американское военное ведомство отрицает эту информацию.

"Вы можете создать физические симптомы у людей, но нет гарантий, что они будут напуганы", - заявляет в свою очередь психиатр Саймон Уэссели из Королевского центра военных исследований в области здравоохранения.

До сих пор большинство исследователей полагало, что люди не могут определять феромоны, как это делают млекопитающие, которые делают это при помощи якобсонова органа в носу. У людей же этот особый орган не соединен с мозгом.

ИноПресса