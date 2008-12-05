Ющенко знает, кто виноват в высоких ценах на лекарства

Межведомственная комиссия по вопросам ценообразования на лекарственные средства передала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО результаты своей проверки относительно повышения цен на лекарственные препараты.

Об этом журналистам сообщил вице-президент Академии медицинских наук Украины, заместитель руководителя комиссии Леонид РОЗЕНФЕЛЬД.

В частности, сказал он, подведены итоги деятельности межведомственной комиссии по контролю за ценами на лекарственные препараты, созданной указом Президента в апреле 2008 года. По его словам, результаты многомесячной работы указывают на лица, действия которых спровоцировали рост цен на лекарственные препараты в Украине.

«Уже сегодня выводы комиссии лежат на столе у Президента Украины, именно они помогут в дальнейшем строго контролировать цены на лекарства», - считает Л.РОЗЕНФЕЛЬД.

Он выразил мнение, что хотя фармацевты и завышают цены на медицинские препараты, все же вводить ограничение на надбавки сейчас не стоило.

«Фармацевты завязаны на валютном курсе и на поставках из-за рубежа. Сегодня нельзя «играться» с лекарствами. Но, отпустив цену, нужно обязательно контролировать аптеки, чтобы, отменив 10%, не получить 110%-ю надбавку,» - заявил Л.РОЗЕНФЕЛЬД.

Как сообщалось, Президент В.ЮЩЕНКО 24 апреля создал Межведомственную рабочую группу по вопросам ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, государственных закупок и регистрации лекарственных средств.

Группа создана с целью эффективной реализации государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, обеспечения населения доступными, качественными, безопасными, эффективными лекарственными средствами.

Председателем Межведомственной рабочей группы назначен заместитель председателя СБУ Олег СКЛЯР. В состав комиссии вошло 12 лиц.

Согласно указу, Межведомственная рабочая группа докладывает Президенту о своей работе в установленные сроки дважды в месяц.